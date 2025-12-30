Умерла Татьяна Шлоссберг, внучка Джона Кеннеди

Умерла Татьяна Шлоссберг, американская журналистка, внучка 35-го президента США Джона Кеннеди. О её смерти сообщили в социальных сетях родственники.
«Наша прекрасная Татьяна умерла сегодня утром. Она навсегда останется в наших сердцах», — такое сообщение размещено на странице президентской библиотеки-музея имени Джона Кеннеди.
Татьяне Шлоссберг было 35 лет, она скончалась от онкологического заболевания.
В ноябре Шлоссберг сообщила в прессе о своём смертельном диагнозе. Она заявила, что страдает онкологическим заболеванием крови, которое уже перешло в последнюю стадию.
Татьяна Шлоссберг писала на темы экологии и науки для различных изданий, в том числе для газеты The New York Times, журнала The Atlantic и агентства Bloomberg.
Тем временем британский король Карл III поделился своим опытом борьбы с раком. Монарх указал на важность своевременных обследований организма и посоветовал британцам чаще делать скриннинг.
Также сообщалось, что 40-летний российский артист Роман Попов умер в больнице в результате осложнений после борьбы с онкологическим заболеванием.