Что можно и нельзя делать в Модестов день 31 декабря на Покров скота

Православная церковь 31 декабря вспоминает святого Модеста Иерусалимского. В народе празднуют Модестов день. Вместе с тем есть еще одно название — Покров скота. Оно связано с тем, что святой являлся покровителем скота.
Что нельзя делать 31 декабря.
Не рекомендуется выбрасывать мусор. Кроме того, в названную дату женщинам не следует стричь волосы. Предки верили, что они станут ломкими. Нельзя зашивать одежду. Считалось, что подобное может грозить исправлением собственных ошибок на протяжении года.
Что можно делать 31 декабря.
По традиции, 31 декабря было принято возвращать взятые в долг деньги. А еще за праздничный стол старались садиться с монетой в кармане. Считалось, что подобное принесет благополучие в новом году.
Согласно приметам, крупные хлопья снега говорят про оттепель. Вместе с тем по погоде 31 декабря узнавали, каким будет июнь 2026 года.
