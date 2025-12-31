Что можно и нельзя делать в Модестов день 31 декабря на Покров скота

Не рекомендуется выбрасывать мусор. Кроме того, в названную дату женщинам не следует стричь волосы. Предки верили, что они станут ломкими. Нельзя зашивать одежду. Считалось, что подобное может грозить исправлением собственных ошибок на протяжении года.