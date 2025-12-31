Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Как правильно здороваться на Петра Полукорма, 3 января

Православные 3 января чтут память святого Прокопия Вятского, а также Святителя Петра — первого митрополита всея Руси, который жил в Москве.

Православные 3 января чтут память святого Прокопия Вятского, а также Святителя Петра — первого митрополита всея Руси, который жил в Москве.

В народе эту дату прозвали Петр Полукорм, так как к этому дню обычно расходилась половина подготовленного на зиму корма для домашних животных. 3 января полагалось проверять скотные дворы и овчарни, чтобы убедиться, хватает ли запасов соломы до весны, а также ворошить зерно и отгонять мышей.

С Петра Полукорма на Руси начиналась подготовка к Рождеству. Люди тщательно убирались в своих домах, уделяя внимание даже самым труднодоступным уголкам.

Также в старину считалось, что в эту дату нельзя произносить слова «здравствуйте» и «будь здоров», так как нечисть, услышав выражения, связанные со здоровьем, может наслать на человека болезни. Вместо этого лучше произносить «приветствую» или «добрый день».

Приметы погоды:

Выпал снег — к плодородному лету.

Ярко-красный рассвет — будет метель.

Сильная вьюга или пурга — зима затянется.

Именины отмечают: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна, Филарет.