Народный календарь. Как правильно здороваться на Петра Полукорма, 3 января

В народе эту дату прозвали Петр Полукорм, так как к этому дню обычно расходилась половина подготовленного на зиму корма для домашних животных. 3 января полагалось проверять скотные дворы и овчарни, чтобы убедиться, хватает ли запасов соломы до весны, а также ворошить зерно и отгонять мышей.