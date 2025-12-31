Народный календарь. Как правильно здороваться на Петра Полукорма, 3 января

Православные 3 января чтут память святого Прокопия Вятского, а также Святителя Петра — первого митрополита всея Руси, который жил в Москве.
В народе эту дату прозвали Петр Полукорм, так как к этому дню обычно расходилась половина подготовленного на зиму корма для домашних животных. 3 января полагалось проверять скотные дворы и овчарни, чтобы убедиться, хватает ли запасов соломы до весны, а также ворошить зерно и отгонять мышей.
С Петра Полукорма на Руси начиналась подготовка к Рождеству. Люди тщательно убирались в своих домах, уделяя внимание даже самым труднодоступным уголкам.
Также в старину считалось, что в эту дату нельзя произносить слова «здравствуйте» и «будь здоров», так как нечисть, услышав выражения, связанные со здоровьем, может наслать на человека болезни. Вместо этого лучше произносить «приветствую» или «добрый день».
Приметы погоды:
Выпал снег — к плодородному лету.
Ярко-красный рассвет — будет метель.
Сильная вьюга или пурга — зима затянется.
Именины отмечают: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна, Филарет.