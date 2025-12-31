Метро и наземный транспорт Москвы в Новый год будут работать круглосуточно

«С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. На МЦД — по действующим тарифам», — добавил Собянин. Градоначальник отметил, что в метрополитене организуют трансляцию обращения президента России Владимира Путина. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00.