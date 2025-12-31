Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FIS предоставила нейтральный статус пяти спортсменам из России

Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус для участия в международных турнирах. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус для участия в международных турнирах. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Теперь в соревнованиях могут участвовать фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова.

Кроме того, в список вошли сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков. Также нейтральный статус получили тренеры Николай Шимбуев и Юрий Зукаль, передает пресс-служба.

Ранее лыжница Дарья Непряева рассказала, что иностранные спортсмены хорошо отреагировали на возвращение российских коллег на международные соревнования.

Помимо этого, в FIS заявили, что организация намерена применять меры к тем, кто будет дискриминировать или провоцировать представителей России и Белоруссии на соревнованиях.

В октябре CAS также постановил, что решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований является дискриминационным.