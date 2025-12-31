FIS предоставила нейтральный статус пяти спортсменам из России

Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус для участия в международных турнирах. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Теперь в соревнованиях могут участвовать фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова.
Кроме того, в список вошли сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков. Также нейтральный статус получили тренеры Николай Шимбуев и Юрий Зукаль, передает пресс-служба.
Ранее лыжница Дарья Непряева рассказала, что иностранные спортсмены хорошо отреагировали на возвращение российских коллег на международные соревнования.
Помимо этого, в FIS заявили, что организация намерена применять меры к тем, кто будет дискриминировать или провоцировать представителей России и Белоруссии на соревнованиях.
В октябре CAS также постановил, что решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований является дискриминационным.