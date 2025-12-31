Ричмонд
В Мексике умер самый полный человек из Книги рекордов Гиннеса Хуан Педро

В Мексике скончался Хуан Педро Франко — рекордсмен Книги рекордов Гиннеса как самый полный человек в мире. Он умер в возрасте 41 года от инфекции почек. Об этом сообщает издание El Universal.

Источник: Life.ru

Его лечащий врач рассказал, что в последние дни состояние Франко резко ухудшилось. Инфекция почек вызвала серьёзные системные осложнения, которые привели к смерти.

В 2017 году Франко попал в Книгу рекордов Гиннеса с весом 595 килограммов. Врачи перевели его на средиземноморскую диету, а позже провели две операции. Благодаря этому он сбросил 49% веса. В 2020 году перенёс коронавирус.

Ранее стало известно о смерти советского и российского иллюзиониста Эмиля Кио. Ему было 87 лет. Кио-младший начинал работу у отца в качестве ассистента, позднее стал артистом «Союзгосцирка».

