В Мексике умер самый полный человек из Книги рекордов Гиннеса Хуан Педро

Его лечащий врач рассказал, что в последние дни состояние Франко резко ухудшилось. Инфекция почек вызвала серьёзные системные осложнения, которые привели к смерти.
В 2017 году Франко попал в Книгу рекордов Гиннеса с весом 595 килограммов. Врачи перевели его на средиземноморскую диету, а позже провели две операции. Благодаря этому он сбросил 49% веса. В 2020 году перенёс коронавирус.
Ранее стало известно о смерти советского и российского иллюзиониста Эмиля Кио. Ему было 87 лет. Кио-младший начинал работу у отца в качестве ассистента, позднее стал артистом «Союзгосцирка».
