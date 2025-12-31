Всё всегда сбывается: какие премьеры телесериалов ждут нас в январе

В Новый год все ждут чудес, и новые телесериалы готовы осыпать зрителей ими с запасом. В «Рыцаре семи королевств», новом сиквеле «Игры престолов», простой парень с мечом сумеет выстоять против представителя королевской династии, в «Карте желаний» девушка предбальзаковского возраста отомстит всем недоброжелателям, а в «Тайне семи циферблатов» юная аристократка сумеет раскрыть тайну загадочного убийства. О самых интересных телепремьерах января рассказывают «Известия».
«Карта желаний"Okko1 января.
Олесе уже 30, и часики тикают оглушительно громко — по крайней мере, об этом ей при каждой встрече напоминает мама. Олеся злится на надоедливую мать, на подружку с шикарной фигурой, на скучную работу, вредных коллег, легкомысленного жениха, собственную блеклую внешность и вообще на судьбу-злодейку. Всё меняет участие в психологическом марафоне «Карта желаний». Нарисовав собственную карту, Олеся со страхом понимает, что желания начинают сбываться: подруга толстеет, коллега попадает впросак, а мать в 60 лет оказывается беременна. Чтобы под конец не остаться без жениха, Олесе срочно приходится искать способ остановить марафон исполнения желаний…
Похоже, создатели телешоу несколько запоздали с выходом на экран: бум психологических марафонов остался далеко позади, сохранив о себе не особо добрую память, и аукается нынче разве что уголовными делами по мошенническим и налоговым статьям. Так что сюжет «Карты желаний» пробудит интерес, скорее, у представителей правоохранительных органов. Что же, им тоже необходимо иногда расслабляться.
«Люба Управдом"Start3 января.
После развода симпатичная Люба, мать двоих детей, переезжает в новый жилой комплекс. Дела коммунальные здесь поставлены из рук вон плохо, и соседи только и делают, что ругаются с управляющей компанией, а в свободное время — друг с другом. Не в силах терпеть эти безобразия, Люба берет заботу о доме в свои руки. Ей придется терпеть насмешки и недоверие, преодолевать себя и научиться верить в свои силы, чтобы убедить соседей действовать вместе ради общего комфорта, сдружить их и принести радость и тепло в свой большой дом, а заодно в собственную жизнь.
«Люба Управдом», без сомнения, соберет у экранов неисправимых романтиков, которые до сих пор верят в Деда Мороза и идеалы коммуны. Образ разведенки с двумя прицепами, вселившейся в роскошный ЖК и не отягощенной необходимостью трудиться, зато имеющей бесконечный досуг для общественной активности, греет зрительскую душу не меньше, чем визит зимнего волшебника через вентиляцию. В том же ряду и всеобщая соседская дружба, не омрачаемая проблемами парковки и разницы музыкальных вкусов, и быстрое успешное решение коммунальных проблем в новостройке силами энергичной разведенки и дураковатой компании жильцов, из которых, кажется, лишь каждый второй способен донести ложку до рта, минуя ухо. У психологов давно бытует понятие библиотекотерапии — кажется, «Люба Управдом» вполне может стать новым словом в телетерапии как для разведенных мам, так и для новоселов.
«Тайна семи циферблатов"Netflix15 января.
Англия, 1925 год. В роскошном загородном поместье Чимниз миллионера Освальда Кута собирается избранное общество. Однако торжество заканчивается трагедией: при загадочных обстоятельствах гибнет один из приглашенных, а вокруг трупа обнаруживаются семь будильников. Суперинтендант Баттл, ведущий полицейское следствие, находится в замешательстве, — и тогда молодая любопытная аристократка Эйлин Брент решает взять дело в свои руки.
Сюжет звучит как пересказ типичного романа Агаты Кристи — именно по ее одноименному детективу, не самому, впрочем, популярному, и поставлен сериал.
Стилизация удалась блестяще: городские улицы и усадебные пейзажи, обстановка роскошных комнат и костюмы героев, оружие и автомобили, и даже те самые пресловутые будильники — каждая деталь великолепно вписывается в общую картину, дополняя великолепно детализированный мир сериала. Актерский состав тоже впечатляет: в роли суперинтенданта Баттла — Мартин Фримен, известный по ролям Ватсона в «Шерлоке» и Бильбо Бэггинса в «Хоббите», в роли Эйлин — Миа Маккенна-Брюс из «Академии вампиров». И, конечно, Хелена Бонем Картер, одно присутствие которой гарантирует великолепное зрелище.
«Звездный путь: Академия звездного флота"Paramount+15 января.
Группа кадетов поступила в Академию Звездного пути, возобновившую работу после 120 лет, прошедших со времен событий сериала «Звездный путь: Дискавери». Они осваивают навигацию, стратегию и дипломатический протокол, учатся дружить и работать в команде, ссорятся и влюбляются и, конечно, не могут дождаться того дня, когда им предстоит стать офицерами. Однако, возможно, в борьбу за мир во Вселенной курсантам предстоит вступить раньше, чем они думают: корпусу угрожает загадочный инопланетный злодей Нус, да и собственные скрытые в прошлом тайны не гарантируют ей безопасности…
Франшиза «Звездного пути» — старейшая и, кажется, обширнейшая из многосоставных историй о космических приключениях. Оригинальный сериал завершился в 1969-м — первый сиквел вышел четыре года спустя, и с тех пор, кажется, ни один год не прошел бесплодно. Сериал «Звездный путь: Дискавери», продолжением которого стала «Академия», завершился всего год назад. Такая плотность повествования, впрочем, облегчает работу: стилистика франшизы меняется практически незаметно для фанатского глаза, зато технологии с каждым сиквелом обеспечивают всё большую зрелищность. Новый спин-офф — недвусмысленное послание любителям саги: появление многочисленных молодых лиц — толстый намек на то, что франшиза продолжит расширяться с той же уверенной мощью, что и сама Вселенная.
«Рыцарь семи королевств"HBO18 января.
Действие очередного сиквела «Игры престолов» разворачивается за столетие до Войны пяти королей. В Семи Королевствах царит мир, Вестеросом успешно правят Таргариены. Благородный, отважный и наивный рыцарь Дункан Высокий и его дерзкий не по рангу оруженосец по имени Эгг странствуют по Вестеросу. Явившись на рыцарский турнир, Дункан встречается с несколькими представителями семейства Таргариенов и вступает в схватку с одним из них. На парня деревенского вида с копьем и мечом смотрят снисходительно, но Дункан способен удивить даже всесильных представителей правящей династии, да и его оруженосец не так прост, как кажется…
Суперуспешная «Игра престолов» с неизбежностью должна была потянуть за собой ряд сиквелов: нынче мы наблюдаем уже второй. Приятным сюрпризом стало то, что уровень съемок владельцы франшизы, похоже, снижать не намерены. Так что «Рыцарь семи королевств» порадует зрителей тщательно выписанным антуражем, вниманием к историческим деталям, отличной постановкой схваток и традиционно качественной актерской игрой. Вряд ли что этот, что последующие сиквелы смогут вызвать такой же ажиотаж, как оригинальный сериал, но свою аудиторию они, конечно, соберут. В этот раз создатели телешоу вышли за границы «Песни льда и огня», перейдя к следующей романной серии Джорджа Мартина — «Повестям о Дунке и Эгге». Библиография у писателя богатая, так что шоу будет продолжаться; второй сезон «Рыцаря семи королевств» уже запланирован на 2027 год.
«Майор Гром: Игра против правил» «Кинопоиск»19 января.
Самый знаменитый любитель шавермы, бесстрашный майор полиции Санкт-Петербурга Игорь Гром предпочитает пренебрегать правилами, если они мешают ему очищать любимый город от подонков общества и инфернальных злодеев. Поэтому на него косо смотрит высокое начальство — зато уважают коллеги и обожают петербуржцы, сообща поставившие ему памятник. Если репутацию Игоря Грома пытается смешать с грязью целая банда его собственных двойников, он сумеет выйти победителем из схватки с ними.
По словам создателей сериала, он свяжет между собой три фильма франшизы: «Майор Гром: Чумной Доктор», «Майор Гром: Игра» и приквел о детстве героя «Гром: Трудное детство», расширив вселенную питерского майора. Идея неоднозначна: с одной стороны, в фильмах об Игоре Громе много экшена и мало разговоров, и здесь формат сериала должен пойти исключительно на пользу. С другой стороны, отсутствие новых сюжетных ходов заставляет заподозрить, что ничего нового из первоначальной задумки создатели выжать не смогли и пытаются просто поудачнее пристроить неиспользованные материалы проекта: зрителям обещаны дополнительные сцены из архива, не вошедшие в фильмы. Что ж, о том, какая из догадок окажется правильной, мы узнаем уже совсем скоро.