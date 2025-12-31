Всё всегда сбывается: какие премьеры телесериалов ждут нас в январе

«Люба Управдом», без сомнения, соберет у экранов неисправимых романтиков, которые до сих пор верят в Деда Мороза и идеалы коммуны. Образ разведенки с двумя прицепами, вселившейся в роскошный ЖК и не отягощенной необходимостью трудиться, зато имеющей бесконечный досуг для общественной активности, греет зрительскую душу не меньше, чем визит зимнего волшебника через вентиляцию. В том же ряду и всеобщая соседская дружба, не омрачаемая проблемами парковки и разницы музыкальных вкусов, и быстрое успешное решение коммунальных проблем в новостройке силами энергичной разведенки и дураковатой компании жильцов, из которых, кажется, лишь каждый второй способен донести ложку до рта, минуя ухо. У психологов давно бытует понятие библиотекотерапии — кажется, «Люба Управдом» вполне может стать новым словом в телетерапии как для разведенных мам, так и для новоселов.