Анна на сцене: в Малом театре запустили игрушечный поезд

В декабре на московских сценах воссоздавали знаменитые истории Льва Толстого, Бертольда Брехта и Федерико Феллини, а еще играли в документальность. Критик Влад Васюхин — о самых заметных столичных театральных премьерах, специально для «Известий».
«Анна Каренина’Малый театр.
Театр, имеющий среди продвинутых столичных театралов репутацию, возможно, самого консервативного или, скажем мягче, «верного традициям», неожиданно пригласил на постановку модного и радикального режиссера Андрея Прикотенко, худрука новосибирского «Красного факела». И тот «зажег», выпустив спектакль, щедро припорошенный бутафорским снегом, но не нафталином, чем, возможно, даже напугал постоянную публику. Стильное зрелище, где основные цвета — белый и черный, проносится в вихре вальса, оставляя ощущение морозной свежести.
Сегодня «Анна Каренина» есть в репертуаре нескольких московских театров. И если на Таганке всё действие великого толстовского романа перенесли в станционные буфеты Москвы и Петербурга, а в одной из недавних антрепризных постановок — в поезд, то Прикотенко избрал в качестве основной локации детскую комнату с ее деревянными лошадками, намекая, что основные персонажи выросли, да не повзрослели. Символом трагедии становится игрушечный поезд. Главный акцент режиссер сделал не на Анну (Полина Долинская) с Вронским (Нил Кропалов), а на Алексея Каренина, которого Виктор Низовой играет не хрестоматийным черствым сухарем, а сентиментальным, застенчивым и страстным.
«Репетиция оркестра» «Ленком Марка Захарова».
Спектакль Владимира Панкова, нового худрука знаменитого театра, стал своего рода оммажем легенде — и всему «Ленкому», и конкретно режиссеру Захарову, при котором случился золотой «ленкомовский» век, и Федерико Феллини: по мотивам его фильма-притчи (1978) и создана одноименная масштабная постановка. А еще это первая работа Панкова в нынешнем статусе, его, можно сказать, программное заявление.
Спектакль вполне можно было бы внести в книгу театральных рекордов, если бы таковая имелась. Постановщик вывел на сцену чуть ли не всю труппу плюс приглашенных музыкантов — в общей сложности 126 человек! Формат обзора не позволяет перечислить имена даже народных и заслуженных: от Максима Аверина и Ивана Агапова до Владимира Юматова и Анны Якуниной. Нетрудно догадаться, что многим актерам играть в таком густонаселенном спектакле, по сути, нечего — несколько реплик. Но такова, вероятно, и была идея постановщика: показать, что в театре все равны, что в оркестре важен каждый инструмент.
Величие замысла, пусть и ставшего великим спектаклем, и то, что постановщику удалось добиться согласованности от такого числа ярких индивидуальностей, нельзя не отметить. Ряд эпизодов, скажем, с участием Дмитрия Певцова (Дирижер), Анны Большовой (Пьющая скрипачка) или Антона Шагина (Валторнист) обязательно врежутся в память зрителей.
«История одной фотографии’Театр Наций.
Почему Максим Горький вернулся в СССР? Этот вопрос заинтересовал режиссера Елизавету Бондарь неслучайно: ей предложили «сделать что-то» для фестиваля «Горький +». И она решила ответить на него посредством спектакля, созданного в жанре мокьюментари, пришедшего в современный театр из игрового кино — это когда вымышленный сюжет замаскирован под документальный. А в данном случае — еще и с участием кукол!
И вот прямо перед публикой рождается рассказ о некоем знаменитом фотографе Андрее Левицком, который снимал советских вождей и давно уже мечтал запечатлеть великого писателя Горького. И наконец ему удалось это сделать — в 1929 году, на пароходе, шедшем на Соловки… Левицкого и Горького талантливо изображают марионетки (художник Мария Кравцова). А живым актерам достался параллельный сюжет: сочиняют эту историю одной фотографии наши молодые современники — как бы реальные режиссер (Софья Сливина) и драматург (Сергей Волков). Их разделяет большое расстояние, ведь драматург теперь релокант, и собственная драма — когда-то они были не только творческой, но и любовной парой… Рассуждая о Горьком и его причинах покинуть солнечный остров Капри, они говорят и о себе, и о нашем времени.
«Первая любовь последнего года’Театр им. Евг. Вахтангова.
После масштабного спектакля-байопика «Солнце Ландау» главный режиссер Вахтанговского театра Анатолий Шульев поставил камерную, однако не менее впечатляющую ретроисторию о жизни простых советских людей, в чью жизнь вот-вот ворвется война…
Трогательная история четверых юных друзей, взрослеющих на наших глазах, разворачивается с 1936 по 1941 год и заняты в ней молодые, еще неизвестные актеры, почти ровесники героев. В основу лег первый роман Юрия Слепухина «Перекресток», написанный им в 23-летнем возрасте, в Аргентине, куда будущий советский писатель попал не по своей воле — в 1943 году немцы его угнали на принудительные работы в Германию, и в СССР он вернулся лишь в 1957-м.
Постановочная команда тонко и честно передает атмосферу времени, заставляет зрителей сопереживать, не давя на слезные железы.
«Перед рассветом» «Мастерская “12” Никиты Михалкова».
Этот театр с длинным названием — новая старая точка на культурной карте Москвы. С послевоенных лет и до 2019 года в конструктивистском здании на Поварской улице работал Театр киноактера, а с мая 2025-го после отличной реконструкции здесь играет труппа под руководством классика кино (и к прежней истории она отношения не имеет). Театралы еще не успели протоптать сюда дорогу, и это единственное разумное объяснение тому, что на спектакле «Перед рассветом» нет аншлага. Если бы это зрелище — Бертольд Брехт в постановке Никиты Михалкова — вышло бы на сцене, скажем, Театра Наций или МХТ им. А. П. Чехова, толпа снесла бы двери.
В основу «фантазий по мотивам» легла брехтовская пьеса «Страх и отчаяние в Третьей империи», написанная в 1938 году и демонстрирующая проникновение фашизма в жизнь обывателей гитлеровской Германии. Спектакль из девяти коротких и мрачных скетчей, объединенных зонгами (композитор Павел Акимкин), сделан с эпическим размахом, где большое место не в ущерб публицистичности отдано гротеску и кабаре (хореограф Сергей Землянский). За счет современных технологий подробные декорации Юрия Купера сменяются за считаные минуты, и это производит не меньшее впечатление, чем блестящая работа актеров. Финал совсем не из Брехта, мост режиссером переброшен в наше время, но обойдемся без спойлеров. Глубоко, смело, злободневно, талантливо — всё, что нужно знать об этом спектакле.