Анна на сцене: в Малом театре запустили игрушечный поезд

И вот прямо перед публикой рождается рассказ о некоем знаменитом фотографе Андрее Левицком, который снимал советских вождей и давно уже мечтал запечатлеть великого писателя Горького. И наконец ему удалось это сделать — в 1929 году, на пароходе, шедшем на Соловки… Левицкого и Горького талантливо изображают марионетки (художник Мария Кравцова). А живым актерам достался параллельный сюжет: сочиняют эту историю одной фотографии наши молодые современники — как бы реальные режиссер (Софья Сливина) и драматург (Сергей Волков). Их разделяет большое расстояние, ведь драматург теперь релокант, и собственная драма — когда-то они были не только творческой, но и любовной парой… Рассуждая о Горьком и его причинах покинуть солнечный остров Капри, они говорят и о себе, и о нашем времени.