МО РФ: украинские БПЛА атаковали несколько регионов России

Срочная новость.
За последние три часа силы противовоздушной обороны России уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
