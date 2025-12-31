В России начинаются новогодние праздники

Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней в 2025 году, выходной с 5 января перенесли на 31 декабря 2025 года. Период с 1 по 8 января относится к числу официальных праздничных дней в России. Постановление о переносе выходных дней в 2026 году свидетельствует, что пятница, 9 января, будет выходным днем, поскольку на него перенесли выходной с субботы, 3 января.