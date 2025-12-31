Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начинаются новогодние праздники

В России начались новогодние праздники на 12 дней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новогодние праздники продолжительностью в 12 дней начинаются в России, они продлятся с 31 декабря по 11 января включительно.

Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней в 2025 году, выходной с 5 января перенесли на 31 декабря 2025 года. Период с 1 по 8 января относится к числу официальных праздничных дней в России. Постановление о переносе выходных дней в 2026 году свидетельствует, что пятница, 9 января, будет выходным днем, поскольку на него перенесли выходной с субботы, 3 января.

Так, россияне будут отдыхать с 31 декабря по 11 января включительно.