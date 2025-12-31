Ричмонд
У россиян начались одни из самых длинных новогодних праздников

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Одни из самых длинных новогодних праздников начались у россиян — они продлятся с 31 декабря по 11 января включительно.

Источник: РИА "Новости"

Последняя рабочая неделя 2025 года состояла всего из двух рабочих дней. Выходные с 31 декабря по 11 января составляют 12 дней, что эквивалентно 288 часам.

Первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января. В общей сложности в январе 2026 года в России будет 15 рабочих и 16 праздничных или выходных дней. Это будет самый «нерабочий» январь с 2021 года: в 2022 году россияне в первый месяц года работали 16 дней, в 2023—2025 годах — по 17.

Эксперт президентской академии Татьяна Подольская ранее сообщала ТАСС, что длинные выходные в январе не отразятся на заработной плате сотрудников.