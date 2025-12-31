Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря

Девы настроены серьезно, но окружающие могут этого не понимать. Со стороны вы можете казаться человеком, который заботится только о своих целях или не заботиться ни о чем вообще. Это может привести к настороженности со стороны других, но это не продлится долго: уже к концу дня люди увидят вас в другом, более выгодном для вас свете.