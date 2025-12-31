Тарифы на проезд в транспорте взяли новую высоту

В Петербурге индексировали тарифы за 2025 год дважды: в январе и в августе. С 8 августа цена поездки по «гостевому» тарифу в автобусе, трамвае и троллейбусе выросла с 75 до 80 рублей, а в метро — с 81 до 86 рублей. Изменить стоимость помогло распоряжение, что повышение платы может быть несколько раз в год, если прогнозируемый индекс цен отклоняется от предусмотренного на 3% и более. Раньше вне зависимости от показателя стоимость могли менять только раз в год.