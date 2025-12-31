Ричмонд
Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом

Путин в предстоящую полночь поздравит россиян с Новым годом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в предстоящую полночь поздравит жителей страны в традиционном новогоднем обращении.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне сообщил журналистам, что президент, как всегда, в полночь поздравит россиян с Новым годом.

Первыми обращение президента увидят жители самых восточных регионов страны, где разница во времени с Москвой составляет девять часов. На Камчатке и Чукотке Новый год наступит, когда в столице будет три часа дня.

Новогоднее обращение президента в прошлом году продлилось около трех минут, Путин по традиции записал его в Кремле. А вот в 2022 году новогоднее поздравление главы государства было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, тогда президент выступал в окружении участников специальной военной операции.

В 2013 году Путин поздравлял россиян из Хабаровска — тогда глава государства прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.

