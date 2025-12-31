Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом

Новогоднее обращение президента в прошлом году продлилось около трех минут, Путин по традиции записал его в Кремле. А вот в 2022 году новогоднее поздравление главы государства было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, тогда президент выступал в окружении участников специальной военной операции.