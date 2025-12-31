Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Они записали обращение по видео.
Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции, записали новогоднее обращение к жителям России и пожелали им мира, веры в чудеса и поддержки близких в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
«Дорогие друзья! Мы, космонавты “Роскосмоса” Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с самым теплым и домашним праздником, с Новым годом! Желаем каждому из вас здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе», — сказал космонавт Кудь-Сверчков на видео.
Космонавты подчеркнули, что для них Новый год — это возможность разделить с землянами чувство единства, несмотря на расстояние. В поздравлении сказано, что международный экипаж на МКС будет встречать праздник по бортовому времени, однако россияне на станции ориентируются и на московское время, чтобы символически быть вместе со страной в момент боя курантов. На орбитальном комплексе к празднику заранее украсили рабочие модули тематической атрибутикой, а в меню включили традиционные для Нового года блюда в космическом формате.