Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Космонавты подчеркнули, что для них Новый год — это возможность разделить с землянами чувство единства, несмотря на расстояние. В поздравлении сказано, что международный экипаж на МКС будет встречать праздник по бортовому времени, однако россияне на станции ориентируются и на московское время, чтобы символически быть вместе со страной в момент боя курантов. На орбитальном комплексе к празднику заранее украсили рабочие модули тематической атрибутикой, а в меню включили традиционные для Нового года блюда в космическом формате.