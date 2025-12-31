Новогодний забег пройдет в ночь на 1 января в московских «Лужниках»

Мероприятие пройдет в рамках городского проекта «Зима в Москве» при поддержке столичного департамента спорта.
«В новогоднем забеге смогут участвовать как любители активного отдыха, так и опытные спортсмены. Дистанция протяженностью 1 километр подойдет для семей с детьми и начинающих бегунов. Старт на 5 километров пройдет с электронным хронометражем и поможет начать год с личного спортивного достижения», — сообщается на портале мэра.
Для детей подготовят отдельную зону с безопасной трассой, где аниматоры проведут развлекательную программу. Это позволит родителям участвовать в забеге, не беспокоясь о досуге ребенка. 31 декабря в 22:00 откроется стартовый городок, где можно будет получить номер участника, семейный забег начнется в 23:00, а основной — в 00:00 сразу после поздравления президента и боя курантов.
Награждение победителей запланировано на 00:30, каждый финишер получит памятную медаль «Первый старт года». Самым маленьким участникам вручат сладкие подарки. После финиша всех будут ждать теплые шатры с горячим чаем, стартовый городок будет работать до 02:00 1 января. Трасса забега на территории олимпийского комплекса «Лужники» адаптирована к зимним условиям: будет работать освещение, пункты обогрева и горячего питания.