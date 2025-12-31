Новогодний забег пройдет в ночь на 1 января в московских «Лужниках»

Для детей подготовят отдельную зону с безопасной трассой, где аниматоры проведут развлекательную программу. Это позволит родителям участвовать в забеге, не беспокоясь о досуге ребенка. 31 декабря в 22:00 откроется стартовый городок, где можно будет получить номер участника, семейный забег начнется в 23:00, а основной — в 00:00 сразу после поздравления президента и боя курантов.