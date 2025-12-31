3 самые значимые прибавки к пенсии в 2026 году. Когда повысят выплаты и на сколько

— Страховую пенсию назначают, когда человек достигает пенсионного возраста, заработал достаточный страховой стаж и пенсионные баллы. Страховую пенсию получают и люди с инвалидностью, если за них уплачивались страховые взносы. Здесь требований к продолжительности стажа нет. Пенсию по потере кормильца назначают детям и другим нетрудоспособным членам семьи в том случае, когда умерший кормилец был официально трудоустроен или сам платил страховые взносы, — пояснила Елена Кузнецова.