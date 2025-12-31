3 самые значимые прибавки к пенсии в 2026 году. Когда повысят выплаты и на сколько

На сколько повысят пенсии с 1 января 2026 года.
Каждый год 1 января проходит плановая индексация пенсий. 2026 год не станет исключением. С 1 января повысят страховые пенсии. Причём как работающим, так и неработающим пенсионерам.
— Затронет индексация страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Составит она 7,6%. В результате фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января вырастет до 9584,69 рубля. Стоимость ИПК, то есть одного пенсионного коэффициента, составит 156 рублей 76 копеек, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Пенсии повысят автоматически на основании данных Социального фонда России. Никаких заявлений подавать не требуется. После повышения средний размер страховой пенсии по старости вырастет почти на 2000 рублей и составит более 27 000.
— Страховую пенсию назначают, когда человек достигает пенсионного возраста, заработал достаточный страховой стаж и пенсионные баллы. Страховую пенсию получают и люди с инвалидностью, если за них уплачивались страховые взносы. Здесь требований к продолжительности стажа нет. Пенсию по потере кормильца назначают детям и другим нетрудоспособным членам семьи в том случае, когда умерший кормилец был официально трудоустроен или сам платил страховые взносы, — пояснила Елена Кузнецова.
Какие выплаты пенсионерам повысят с 1 февраля 2026 года.
С 1 февраля происходит масштабная индексация множества социальных выплат. Значительная часть из них касается и пенсионеров.
В частности, с 1 февраля проиндексируют ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Прибавка составит 6,8%.
— Ежемесячные денежные выплаты получают, в частности, герои Советского Союза, герои Российской Федерации, ветераны боевых действий, люди, пострадавшие от радиации, а также имеющие инвалидность, — пояснили в СФР.
Кому повысят пенсии с 1 апреля 2026 года.
С 1 апреля повысят социальные пенсии. Её получают люди, которым по каким-либо причинам не хватило стажа до назначения страховой пенсии.
Бывают страховые пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца. После индексации на 6,8% средний размер социальных пенсий составит 16 590 рублей.
В целом размеры социальных пенсий значительно различаются. Для каждой категории получателей применяются индивидуальные повышающие коэффициенты. В результате итоговая выплата может в несколько раз превышать базовый размер.