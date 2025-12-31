В МИД РФ пошутили о шансах на общение с новым составом Еврокомиссии

Срочная новость.
Диалог между Москвой и Евросоюзом не утрачен окончательно. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у нынешнего состава Еврокомиссии есть ограниченный срок полномочий, по истечении которого будет сформирован новый руководящий состав. Об этом заявили в МИД РФ.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше