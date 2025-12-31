Ричмонд
В МИД РФ пошутили о шансах на общение с новым составом Еврокомиссии

Диалог между Москвой и Евросоюзом не утрачен окончательно. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что у нынешнего состава Еврокомиссии есть ограниченный срок полномочий, по истечении которого будет сформирован новый руководящий состав. Об этом заявили в МИД РФ.

