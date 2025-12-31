Ричмонд
NYT: Экипаж танкера, который преследуют США, нарисовал на борту флаг России

Экипаж нефтяного танкера Bella 1, который преследуется Береговой охраной США, нарисовал на борту судна российский флаг. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в The New York Times (NYT).

По словам двух американских чиновников, подобным образом работники танкера пытались заявить о наличии российской защиты.

Вашингтон наложил санкции на судно еще в 2024 году. Несколько дней назад Береговая охрана установила, что танкер ходит под недействительным национальным флагом.

Несмотря на это, экипаж судна решил не подчиняться требованиям и продолжить плавание. С тех пор его преследуют американские силы, передает издание.

Ранее начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович рассказал, что на борту танкеров, которые идут из России по Балтийскому морю, якобы появились вооруженные люди.

За передвижением судна также внимательно следили военно-морские силы ФРГ — в район его прохода они направили разведывательное судно Oste. «Североморск» направлялся в базу Балтийского флота.