Сбой произошёл в работе Telegram 30 декабря 2025 года

Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram 30 декабря.

Жители России пожаловались на сбои в работе Telegram 30 декабря 2025 года. Такие сообщения появились поздно вечером. Данные с жалобами россиян на работу мессенджера опубликовал сервис Downdetector.

По появившейся информации, на сбои в работе Telegram 30 декабря пожаловались пользователи в сразу нескольких регионах России. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Приморье, Чувашия, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

При этом только за последний час зафиксировано 529 обращений с жалобами. Главными причинами недовольства стали некорректная работа мобильного приложения, а также сбои в работе оповещений.

Ранее KP.RU сообщал о крупных сбоях интернета по всему миру, которые произошли 5 декабря. Как выяснилось, они были вызваны внутренними проблемами компании Cloudflare. Представители самой платформы тогда охарактеризовали ситуацию как «внутреннее ухудшение качества обслуживания».

Незадолго до этого, 30 ноября, сбой произошёл в работе Google.

А 27 ноября пользователи пожаловались на сбой в работе Mail.ru.