Сбой произошёл в работе Telegram 30 декабря 2025 года

Ранее KP.RU сообщал о крупных сбоях интернета по всему миру, которые произошли 5 декабря. Как выяснилось, они были вызваны внутренними проблемами компании Cloudflare. Представители самой платформы тогда охарактеризовали ситуацию как «внутреннее ухудшение качества обслуживания».