В Иваново и Геленджике временно приостановили приём и выпуск самолётов

В аэропорту Иваново временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в ночь на 31 декабря, ограничения введены в целях безопасности полётов.

«Аэропорт Иваново (Южный). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, с 30 декабря с 23:43 по московскому времени действуют дополнительные временные ограничения в аэропорту Геленджик. При этом в Росавиации уточнили, что аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажей.

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО за три часа сбили 27 украинских дронов над разными регионами страны. Наибольшее количество целей — 14 БПЛА — уничтожено над Калужской областью, ещё несколько сбили в Крыму и Белгородской области.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

