Глава ГКНБ Киргизии Ташиев отчитал китайского бизнесмена за русский язык

Глава Госкомитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев возмутился речью представителя китайской компании на русском языке. Об этом в понедельник, 29 декабря, рассказали в Telegram-канале NewTimes.kz.

В ходе беседы чиновник потребовал, чтобы тот разговаривал на киргизском языке. Он также отметил, что организация работает в стране уже 20 лет. По его мнению, за такое время можно было освоить местный язык.

— Вам по-киргизски говорить? Почему по-киргизски не научились еще? China Road сколько лет уже работает в Кыргызстане?! — цитируют Ташиева в публикации.

Ранее глава федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявила, что востоку Германии повезло, поскольку там смогли «избавиться от русских» благодаря воссоединению ГДР и ФРГ.

Верховная рада Украины, в свою очередь, планирует инициировать разработку законопроекта, который ограничит использование русского языка. Парламент хочет минимизировать его во всех сферах.

Это проблема и для самих украинцев. Согласно данным центра социальных исследований SOCIS, порядка 45 процентов граждан страны используют русский язык для общения в домашней обстановке.