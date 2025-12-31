Правительство РФ утвердило правила проведения военных сборов для резервистов

Российское правительство утвердило правила проведения сбора резервистов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.
Сообщается, что целью сборов является обеспечение защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на российской территории. При этом запрещено привлекать резервистов, направленных на специальные сборы, к исполнению каких-либо иных обязанностей.
Место и время проведения сборов, а также их продолжительность будут установлены Министерством обороны при условии, что один резервист не может быть привлечён к сборам дольше, чем на полгода.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов мобилизационного людского резерва для защиты важных объектов.
Напомним, резервистов уже обучают на полигонах Ленинградского военного округа борьбе с беспилотниками противника.
Напомним, в России формируют подразделения резервистов по принципу добровольного набора, а не мобилизации.