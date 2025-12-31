Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство РФ утвердило правила проведения военных сборов для резервистов

Место и время проведения сборов, а также их продолжительность будут установлены Министерством обороны.

Источник: Комсомольская правда

Российское правительство утвердило правила проведения сбора резервистов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

Сообщается, что целью сборов является обеспечение защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на российской территории. При этом запрещено привлекать резервистов, направленных на специальные сборы, к исполнению каких-либо иных обязанностей.

Место и время проведения сборов, а также их продолжительность будут установлены Министерством обороны при условии, что один резервист не может быть привлечён к сборам дольше, чем на полгода.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов мобилизационного людского резерва для защиты важных объектов.

Напомним, резервистов уже обучают на полигонах Ленинградского военного округа борьбе с беспилотниками противника.

Напомним, в России формируют подразделения резервистов по принципу добровольного набора, а не мобилизации.