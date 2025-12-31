Правительство РФ утвердило правила сборов резервистов для охраны важных объектов

Правительство России утвердило правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов. Об этом свидетельствует постановление кабмина, опубликованное на портале правовых актов.
В документе отмечается, что «привлечение резервистов, направленных на специальные сборы, к исполнению иных обязанностей запрещается».
Правилами также закрепляется максимальный возможный срок сборов для резервиста в течение года, порядок начала и окончания сборов и другое.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2026 году людей, которые подписали контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, на специальные сборы.
Кроме того, глава государства подписал указ о военном призыве в 2026 году. Так, планируется набрать 261 тысячу новобранцев. Документ вступает в силу с 1 января следующего года.
Осенью депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о круглогодичном призыве на срочную службу. Фактическая отправка призывников будет проходить с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.