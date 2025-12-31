Ричмонд
Единственная выжившая из тургруппы Коровиной вспомнила последние часы на Хамар-Дабане

Трагедия на хребте Хамар-Дабан 5 августа 1993 года, которую называют «новым перевалом Дятлова», вновь всколыхнула Сеть после откровений единственной выжившей участницы похода. Валентина Уточенко в интервью блогеру Диме Масленникову впервые подробно рассказала, что происходило с тургруппой Людмилы Коровиной в последние часы перед гибелью людей.

Источник: Life.ru

По словам женщины, в какой-то момент поведение участников экспедиции стало необъяснимым и пугающим, а попытки спастись всем вместе закончились хаосом. Уточенко призналась, что до сих пор не понимает, что именно произошло с остальными туристами в тот промежуток времени.

«Началось будто сумасшествие у всех: кто-то убегал, кто-то бился головой о камни. До последнего мы пытались вместе спуститься вниз, как сказала нам Коровина, но уже не получилось. Всё было как в фильме ужасов — неадекватная реакция людей. Что произошло в этот промежуток времени, я не знаю, но это было очень страшно», — вспомнила женщина.

Выжившая отметила, что пыталась увести людей с собой, но участники группы вырывались и разбегались. В итоге 18-летняя девушка ушла одна, спустилась в ущелье, укрылась тентом у дерева и переждала неизвестное количество времени, а затем вернулась к лагерю и начала спуск к реке.

«Я увидела электростолбы и пошла по линиям электропередачи. Как шла — не помню. Там, на спуске, была избушка охотников или рыбаков, где я переночевала, а потом спустилась ниже. Жить хочется. Когда тебе 17 лет, тебя ноги ведут вперёд — к людям. Если бежит река, значит, внизу есть населённые пункты. Исходя из этого, я и пошла дальше», — вспомнила Уточенко.

По итогам беседы и всего расследования блогер Дима Масленников пришёл к выводу, что трагедия на Хамар-Дабане и гибель группы Игоря Дятлова имеют одну и ту же природу. Он отметил, что в обоих случаях ключевую роль сыграли паника, экстремальные погодные условия и цепочка неверных решений.

Ранее Life.ru писал, что россияне всё чаще выбирают мистические маршруты и аномальные зоны для путешествий. Особой популярностью пользуется перевал Дятлова в Свердловской области, где в начале 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов. По данным Российского союза туриндустрии, интерес к таким поездкам только растёт.

