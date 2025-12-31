Единственная выжившая из тургруппы Коровиной вспомнила последние часы на Хамар-Дабане

«Началось будто сумасшествие у всех: кто-то убегал, кто-то бился головой о камни. До последнего мы пытались вместе спуститься вниз, как сказала нам Коровина, но уже не получилось. Всё было как в фильме ужасов — неадекватная реакция людей. Что произошло в этот промежуток времени, я не знаю, но это было очень страшно», — вспомнила женщина.