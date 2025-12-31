Ричмонд
Минэнерго РФ запретит майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкалье

В ближайшее время намерено ввести бессрочный, круглогодичный запрет на майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкальском крае. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

В ближайшее время намерено ввести бессрочный, круглогодичный запрет на майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкальском крае. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.