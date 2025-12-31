Умер Хуан Педро Франко, самый тяжёлый человек в мире

Рекордсмен Гиннеса Хуан Педро Франко скончался в Мексике. Об этом информирует издание El Universal. Франко известен как один из самых полных людей в мире. Рекордным весом он обладал в 2017 году, когда весил 595 килограммов.
«Хуан Педро Франко, известный как самый полный человек в мире, скончался в возрасте 41 года от инфекции почек», — сказано в публикации.
Сообщается, что с момента регистрации рекорда в книге Гиннеса Франко благодаря двум операциям и диете сбросил почти половину своего веса.
Франко начал набирать вес после того, как в 17 лет попал в аварию. Врачи объяснили это пережитым стрессом.
Ранее самый тяжелый человек Китая Ван Хаонань, весивший 334 килограмма, всего за шесть месяцев смог похудеть на 142 килограмма.
Также сообщалось, что мексиканец Хосе-Луис Гарца, который весил полтонны и жил, не выходя из собственной комнаты, скончался из-за проблем с сердцем, возникших в результате ожирения.
