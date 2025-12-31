В центре Тюмени установили огромную чашку с оливье. Фото

Гигантский новогодний салат «оливье» установили на пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба местной строительной компании, которая и стала автором идеи. Арт-объект, выполненный в виде огромного тазика с традиционным домашним блюдом, стал частью праздничного оформления города и уже привлекает горожан, которые приходят к нему фотографироваться.