В центре Тюмени установили огромную чашку с оливье. Фото

Традиционный новогодний салат стал прототипом для арт-объекта (архивное фото).
Гигантский новогодний салат «оливье» установили на пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба местной строительной компании, которая и стала автором идеи. Арт-объект, выполненный в виде огромного тазика с традиционным домашним блюдом, стал частью праздничного оформления города и уже привлекает горожан, которые приходят к нему фотографироваться.
«Дом — это место традиций: от семейных ужинов до нарезки оливье на Новый год. Этот арт-объект — продолжение идеи о домашнем тепле и традициях — уже в городских масштабах», — говорится в сообщении.
Объект задумывался как узнаваемый символ праздника, понятный каждому жителю региона. Конструкция расположена на главной пешеходной улице Тюмени таким образом, чтобы стать частью городского новогоднего маршрута. Чаша выполнена в увеличенном масштабе, с детализацией, повторяющей привычный вид домашнего салата: внутри «таза» имитированы нарезанные овощи, колбаса и зелень. Рядом установлены тематические фотозоны, где тюменцы могут сделать снимки в одиночку или с семьей.
Ранее этой зимой тюменские рестораторы также сделали ставку на крупные новогодние инсталляции, превращая входные группы заведений в арт-объекты. У ресторанов и баров в центре города появились гигантские плюшевые медведи, еловые шишки и другие композиции, которые стали точками притяжения для горожан и местом для фотосессий.
Инсталляция продумана до мелочей и выглядит реалистично.