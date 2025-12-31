В Подмосковье частично восстановлено электроснабжение

Электроснабжение порядка 70% потребителей на юго-востоке Подмосковья, оставшихся без электричества накануне вечером, восстановлено.
Как сообщили ТАСС, отключение произошло из-за автоматического срабатывания на подстанции 110 кВ, а в ходе осмотра было обнаружено повреждение высоковольтного оборудования в результате короткого замыкания. За первые 1,5 часа удалось вернуть электричество более трети пострадавших потребителей.
Для ускорения восстановления подачи электроэнергии к оставшимся объектам направлены дополнительные резервные источники электроснабжения (РИСЭ), всего задействовано 75 таких устройств. Работы будут продолжаться непрерывно до полного возобновления электроснабжения.
