В Подмосковье частично восстановлено электроснабжение

Как сообщили ТАСС, отключение произошло из-за автоматического срабатывания на подстанции 110 кВ, а в ходе осмотра было обнаружено повреждение высоковольтного оборудования в результате короткого замыкания. За первые 1,5 часа удалось вернуть электричество более трети пострадавших потребителей.