Сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в Санкт-Петербурге в ночь на 31 декабря

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбои мобильного интернета в ночь на 31 декабря. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector. Так, за час питерцы отправили более 600 жалоб на то, что не могут воспользоваться мобильным интернетом и получить доступ к интересующим их сайтам. Всего же за сутки поступило порядка 2,3 тысячи жалоб.