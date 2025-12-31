Ричмонд
Сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в Санкт-Петербурге в ночь на 31 декабря

Пользователи из Санкт-Петербурга жалуются на сбои мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбои мобильного интернета в ночь на 31 декабря. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector. Так, за час питерцы отправили более 600 жалоб на то, что не могут воспользоваться мобильным интернетом и получить доступ к интересующим их сайтам. Всего же за сутки поступило порядка 2,3 тысячи жалоб.

Сообщается, что большинство жителей Санкт-Петербурга, у которых возникли проблемы с мобильным интернетом, пользуются устройствами на базе платформы Android.

Также жители ряда регионов России пожаловались на сбои в работе Telegram 30 декабря 2025 года.

Напомним, крупные сбои интернета по всему миру 5 декабря были вызваны внутренними проблемами компании Cloudflare. Из-за них оказались недоступными не только различные сайты и приложения, но даже платформа Downdetector, которая аккумулирует данные о сбоях в сети.