Внучка Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг скончалась на 36-м году жизни

Внучка 35-го президента США Джона Кеннеди и журналистка Татьяна Шлоссберг скончалась в возрасте 35 лет. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщила ее семья в личном блоге.

— Наша прекрасная Татьяна умерла сегодня утром. Она навсегда останется в наших сердцах, — уточнили в публикации, размещенной на странице президентской библиотеки-музея имени Джона Кеннеди.

Еще 22 ноября родственница политика публиковала в журнале The New Yorker эссе. В нем она рассказала о своей борьбе с лейкемией.

Шлоссберг родилась в 1990 году в семье экс-посла США Кэролайн Кеннеди и дизайнера Эдвина Шлоссберга. Она писала статьи на тему науки и экологии. Ее работы есть в The New York Times, The Atlantic и Bloomberg.