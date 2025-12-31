Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали размер новой семейной налоговой выплаты

РИА Новости: семьи с двумя и более детьми получат от 56 тысяч рублей в год.

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Размер новой семейной налоговой выплаты, которую с 1 января 2026 года в России смогут получить семьи с двумя и более детьми, составит от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Семейная налоговая выплата, которую с 1 января 2026 года смогут получать семьи с двумя и более детьми, в среднем поможет им получить в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей», — сказала Буцкая.

Парламентарий отметила, что окончательный размер выплаты зависит от заработной платы.

«Это налоговый вычет. Как правило, все работающие граждане платят НДФЛ по ставке 13% за исключением случаев, когда их доход превышает несколько миллионов. Если есть семья, в которой двое детей, доход на каждого члена семьи — меньше 1,5 прожиточного минимума, и она проходит по имущественному критерию, то вместо 13% НДФЛ семья будет платить 6% НДФЛ. И вот эту разницу в 7% раз в год семье будут возвращать», — заключила она.