В Госдуме назвали размер новой семейной налоговой выплаты

«Это налоговый вычет. Как правило, все работающие граждане платят НДФЛ по ставке 13% за исключением случаев, когда их доход превышает несколько миллионов. Если есть семья, в которой двое детей, доход на каждого члена семьи — меньше 1,5 прожиточного минимума, и она проходит по имущественному критерию, то вместо 13% НДФЛ семья будет платить 6% НДФЛ. И вот эту разницу в 7% раз в год семье будут возвращать», — заключила она.