Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в ноябре выросла до 23,5 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Средний размер назначенных пенсий в России в ноябре вырос до 23,5 тысячи рублей, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.

Выплаты пенсионерам в номинальном выражении выросли на 11,6% по сравнению с прошлым ноябрем и составили в среднем 23 535 рублей.

В то же время средняя пенсия за январь-ноябрь составила в России 23 414 рублей против 20 952 рубля за аналогичный период прошлого года.

Согласно федеральному закону о бюджете на 2026−2028 годы, страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января — на 7,6%, социальные пенсии будут увеличены с апреля — на 6,8%.