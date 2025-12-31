Метро и наземный транспорт в Москве в Новый год будут работать всю ночь

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия. В новогоднюю ночь метро и МЦК — круглосуточно, МЦД — до 03.00, без перерыва будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов, круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1, в обычном режиме продолжат работу все 18 регулярных ночных маршрутов.