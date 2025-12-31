Ричмонд
Метро и наземный транспорт в Москве в Новый год будут работать всю ночь

Метро, МЦК и наземный транспорт в Москве в Новый год будут работать всю ночь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Метро и МЦК в Москве в Новый год будут работать всю ночь, проезд в городском транспорте станет бесплатным.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января городской транспорт будет работать по особому графику, чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия. В новогоднюю ночь метро и МЦК — круглосуточно, МЦД — до 03.00, без перерыва будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов, круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1, в обычном режиме продолжат работу все 18 регулярных ночных маршрутов.

С 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. На МЦД — по действующим тарифам. В метро организуют трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02.00, МЦД — до 03.00, наземный городской транспорт — до 03.30 — 125 автобусных и электробусных, 18 трамвайных маршрутов, 18 ночных маршрутов — в обычном режиме.