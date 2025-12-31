График работы соцучреждений Москвы изменится в новогодние праздники

Также районные центры госуслуг «Мои документы» открыты для посетителей 31 декабря с 08.00 до 18.00, флагманские офисы — с 10.00 до 18.00, а 1 и 7 января заявителей принимать не будут. Одиннадцать дежурных центров госуслуг откроются 2 января, сотрудники примут посетителей с 11.00 до 18.00. С 3 по 6 января, а также 8 января дежурные офисы будут работать с 10.00 до 18.00. Дежурные центры будут оказывать услуги только по регистрации рождения (в том числе с одновременным установлением отцовства), смерти, выдаче справки об участии в специальной военной операции, а также по предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru. С 9 января районные и флагманские офисы «Мои документы» возвращаются к работе в обычном режиме.