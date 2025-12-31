Правительство утвердило эксперимент по маркировке детского питания

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило проведение эксперимента по маркировке некоторых видов товаров детского питания, соответствующее постановление опубликовано на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Так, согласно документу, в эксперименте примут участие молочная продукция для детского питания (для детей до 3 лет), а также консервированная продукция для детского питания (для детей до года). Он пройдет с 12 января по 31 декабря 2026 года.
Эксперимент проводится для того, чтобы протестировать возможности использования технологий нанесения средств идентификации и определение оптимальных способов маркировки отдельных видов детского питания, апробировать эти механизмы для того, чтобы противодействовать незаконному ввозу и производству контрафакта. Производители, продавцы и импортеры могут принять участие в эксперименте на добровольной основе.
Система маркировки «Честный знак» внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.