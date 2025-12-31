Ричмонд
В ГД назвали размер новой налоговой выплаты для семей с детьми

С 1 января 2026 года семьи в России, имеющие двух и более детей, смогут получать новую семейную налоговую выплату в размере от 56 до 189 тысяч рублей в год.

Как пояснила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, выплата представляет собой налоговый вычет: при соблюдении условий (доход на члена семьи менее 1,5 прожиточного минимума и соответствие имущественному критерию) семья вместо стандартной ставки НДФЛ в 13% будет платить 6%, а разница в 7% будет возвращаться ей раз в год.

Конкретная сумма зависит от размера заработной платы.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило правила сборов резервистов для защиты важных объектов.

