В ГД назвали размер новой налоговой выплаты для семей с детьми

Как пояснила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, выплата представляет собой налоговый вычет: при соблюдении условий (доход на члена семьи менее 1,5 прожиточного минимума и соответствие имущественному критерию) семья вместо стандартной ставки НДФЛ в 13% будет платить 6%, а разница в 7% будет возвращаться ей раз в год.