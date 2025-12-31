Белковое помутнение: Эксперт рассказала о незаметных признаках испорченного холодца

Особенно быстро холодец портится, если его выставляли на стол, держали при комнатной температуре более двух часов или многократно переставляли в тепло и обратно. Каждое такое «подтаивание» ускоряет рост микробов и сокращает срок его безопасного употребления. Риск возрастает, если в блюдо добавлены чеснок, морковь или зелень — они повышают влажность и ускоряют процессы брожения.