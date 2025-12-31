Белковое помутнение: Эксперт рассказала о незаметных признаках испорченного холодца

Главная причина кроется в белковой основе. По словам эксперта, мясо, бульон, хрящи, язык являются идеальной питательной средой для бактерий при неправильном или слишком долгом хранении. Она сообщила, что уже через 24−36 часов в холодильнике в холодце может начаться активное размножение холодолюбивых микроорганизмов, при этом внешний вид, запах и структура часто остаются нормальными.
Особенно быстро холодец портится, если его выставляли на стол, держали при комнатной температуре более двух часов или многократно переставляли в тепло и обратно. Каждое такое «подтаивание» ускоряет рост микробов и сокращает срок его безопасного употребления. Риск возрастает, если в блюдо добавлены чеснок, морковь или зелень — они повышают влажность и ускоряют процессы брожения.
Асият Абдуллаева.
Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности.
По данным эксперта, безопасный срок хранения домашнего холодца в холодильнике при температуре +2…+4 °C составляет в среднем 48 часов. После этого продукт может быть опасен, даже если выглядит свежим. Если холодец хранится дольше трёх суток или хоть раз стоял вне холодильника несколько часов лучше отказаться от его употребления.
Абдуллаева назвала признаки порчи: лёгкий кислый запах, мутный слой на поверхности, а также изменение плотности и рыхлая консистенция желе, которые появляются уже на поздней стадии. Главный принцип безопасности, по её словам, прост: холодец нужно либо съесть в течение двух дней, либо сразу разложить порционно и заморозить, что значительно продлевает срок хранения.
«Это значительно продлевает срок хранения и исключает микробиологические риски. Если же есть хоть малейшие сомнения, лучше не экспериментировать: пищевое отравление, связанное с употреблением белковых блюд, протекает тяжелее, чем кажется», — заключила собеседница Life.ru.
Ранее Life.ru рассказывал, что продукты для новогоднего стола в 2025 году подорожали в среднем на 6% по сравнению с прошлым годом, тогда как в 2024 году рост цен составлял 12%. Замедление связано с перепроизводством некоторых товаров.
То, чего нет у других: расследования, комментарии и редкие истории читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.