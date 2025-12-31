На станции «Восток» назвали самый холодный день 2025 года

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Самым холодным днем 2025 года, согласно данным антарктической станции «Восток», стало 9 июля, температура там опустилась до минус 81,3 градуса, сообщили РИА Новости в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).
«В 2025 году минимальная температура на антарктической станции “Восток” зафиксирована 9 июля. В этот день столбик термометра опустился до минус 81,3», — говорится в сообщении.
В ААНИИ добавили, что абсолютный рекорд на станции был зарегистрирован 23 июля 1983 года — температура приземного воздуха составила минус 89,2 градуса, вследствие чего «Восток» считается Полюсом холода Земли.