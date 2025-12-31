Ричмонд
Россиянам сообщили о пересчете некоторых выплат в 2026 году

Профессор Виноградов: многодетным матерям увеличат выплаты в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Некоторым категориям граждан в 2026 году пересчитают выплаты от государства, рассказал агентству «Прайм» профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Прежде всего, это коснется многодетных матерей. С нового года исчезает ограничение на учет в стаже периодов ухода лишь за четырьмя детьми. Теперь пенсионные права будет формировать и отпуск по уходу за пятым ребенком и последующими.

«Норма имеет обратную силу, поэтому перерасчет смогут получить как женщины, уже получающие пенсии, так и те, кого это только ожидает в будущем», — поясняет юрист. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России или через портал «Госуслуги».

Перерасчет с 1 августа ждет работающих пенсионеров, а с 1 октября — военных пенсионеров, заключил Виноградов.