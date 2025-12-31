Президент РФ Владимир Путин поздравит россиян с Новым годом в полночь

Основной мыслью обращения президента было то, что Россия — это великая, свободная, независимая и сильная страна, которая стала таковой только благодаря единству и духу своих людей. Все мы трудимся на общее благо, ради светлого и мирного будущего всей страны, подчеркнул российский лидер.