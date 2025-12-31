Президент РФ Владимир Путин поздравит россиян с Новым годом в полночь

Россияне в полночь 31 декабря увидят традиционное обращение президента страны Владимира Путина. Об этом информировал пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков.
Как всегда, первыми поздравление президента увидят жители восточных регионов страны — Камчатки и Чукотки. Там Новый год уже наступит, когда в Москве ещё будет три часа дня.
Ранее сообщалось, что Путин поздравит россиян с Новым годом у стен Кремля.
Напомним, что в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года на Первом канале и «России-1» обращение Владимира Путина к согражданам в Новый год смотрели 36 млн россиян.
Полный текст новогоднего поздравления Владимира Путина на Новый год 2025 доступен здесь на KP.RU.
Основной мыслью обращения президента было то, что Россия — это великая, свободная, независимая и сильная страна, которая стала таковой только благодаря единству и духу своих людей. Все мы трудимся на общее благо, ради светлого и мирного будущего всей страны, подчеркнул российский лидер.