На Камчатке вскрыли аферу на 930 млн рублей, выделенных на развитие края

Как сообщили в МВД России, сотрудники управления экономической безопасности совместно с камчатскими коллегами выявили несколько эпизодов мошенничества при реализации госпрограммы развития региона. По версии следствия, в 2022—2023 годах трое подозреваемых похитили более 930 миллионов рублей бюджетных средств.
Ключевой эпизод связан с контрактом на технологическое присоединение строящегося курорта к электросетям. Получив аванс в размере 684 миллионов рублей, гендиректор подрядной компании в тот же день вывел деньги на счета подконтрольных фирм. При этом фактический объём выполненных работ оценили всего в 2,4 миллиона рублей. Ещё один эпизод касается ущерба кредитной организации с использованием подложных документов. Третий — хищения 250 миллионов рублей аванса при реконструкции котельной в Елизово: средства были потрачены на цели, не связанные с объектом.
По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. На имущество фигурантов наложен арест на сумму 300 миллионов рублей, оперативные мероприятия продолжаются.
Ранее Life.ru писал о приговоре по делу о хищении более полумиллиарда рублей у Минобороны России. Суд признал виновными руководителей компаний, участвовавших в выполнении гособоронзаказа, и отправил их в колонию. Общая сумма ущерба превысила 500 миллионов рублей, а фигуранты получили реальные сроки и крупные штрафы.
