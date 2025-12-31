На Камчатке вскрыли аферу на 930 млн рублей, выделенных на развитие края

Ключевой эпизод связан с контрактом на технологическое присоединение строящегося курорта к электросетям. Получив аванс в размере 684 миллионов рублей, гендиректор подрядной компании в тот же день вывел деньги на счета подконтрольных фирм. При этом фактический объём выполненных работ оценили всего в 2,4 миллиона рублей. Ещё один эпизод касается ущерба кредитной организации с использованием подложных документов. Третий — хищения 250 миллионов рублей аванса при реконструкции котельной в Елизово: средства были потрачены на цели, не связанные с объектом.