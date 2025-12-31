Ричмонд
На Камчатке вскрыли аферу на 930 млн рублей, выделенных на развитие края

Почти миллиард бюджетных рублей, предназначенных для развития инфраструктуры Камчатского края, ушёл мимо государственных программ. Полицейские раскрыли масштабную схему хищений, в которой фигурируют подрядчик из Санкт-Петербурга и его сообщники.

Источник: Life.ru

Как сообщили в МВД России, сотрудники управления экономической безопасности совместно с камчатскими коллегами выявили несколько эпизодов мошенничества при реализации госпрограммы развития региона. По версии следствия, в 2022—2023 годах трое подозреваемых похитили более 930 миллионов рублей бюджетных средств.

Ключевой эпизод связан с контрактом на технологическое присоединение строящегося курорта к электросетям. Получив аванс в размере 684 миллионов рублей, гендиректор подрядной компании в тот же день вывел деньги на счета подконтрольных фирм. При этом фактический объём выполненных работ оценили всего в 2,4 миллиона рублей. Ещё один эпизод касается ущерба кредитной организации с использованием подложных документов. Третий — хищения 250 миллионов рублей аванса при реконструкции котельной в Елизово: средства были потрачены на цели, не связанные с объектом.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. На имущество фигурантов наложен арест на сумму 300 миллионов рублей, оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее Life.ru писал о приговоре по делу о хищении более полумиллиарда рублей у Минобороны России. Суд признал виновными руководителей компаний, участвовавших в выполнении гособоронзаказа, и отправил их в колонию. Общая сумма ущерба превысила 500 миллионов рублей, а фигуранты получили реальные сроки и крупные штрафы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше