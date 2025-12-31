Юрист назвала самые популярные у мошенников схемы в новогодние праздники

Она объяснила, что чаще всего мошенники создают поддельные онлайн-магазины и маркетплейсы, имитирующие популярные бренды. Покупатели платят за товар, однако не получают его, а сами сайты-двойники исчезают через несколько дней. Как отмечает юрист, аналогичную схему используют мошенники с поддельными билетами на новогодние концерты и городские мероприятия.