Мурашко посоветовал россиянам в новогоднюю ночь не переедать

РИА Новости: Мурашко посоветовал россиянам не переедать в новогоднюю ночь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам в новогоднюю ночь придерживаться принципа «лучше недоесть, чем переесть».

«Не переедать — понятно. Не просто не переедать, а лучше чуть-чуть недоедать», — сказал Мурашко в беседе с РИА Новости, говоря про новогоднее застолье.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что на столе в новогоднюю ночь должны быть свежие овощи и фрукты, а также овощные салаты и винегреты, заправленные растительным маслом — они станут здоровой альтернативой традиционным калорийным салатам.