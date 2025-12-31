Самый нерабочий январь: у россиян начались длинные новогодние праздники

Теперь официально: одни из самых длинных за всю историю новогодних праздников в России начались. Дата 31 декабря дала начало праздничному марафону новогоднего отдыха. Праздничные дня продлятся целых 12 дней кряду: с 31 декабря по 11 января включительно.
Последняя в уходящем 2025 году рабочая неделя выдалась совсем короткой — в ней было всего два рабочих дня, 29 и 30 декабря. А первым в 2026 году рабочим днем будет понедельник, 12 января.
Примечательно, что благодаря рекордно длинным новогодним праздникам январь 2026 года может по праву считаться одним из самых нерабочих с 2021 года. В общей сложности в январе 2026 года жителей РФ ждут 15 рабочих — и целых 6 праздничных или выходных дней.
Ранее KP.RU писал, что академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян выйти на работу после встречи Нового года уже 2 января. Он заявил, что это «лучший способ провести новогодние каникулы».