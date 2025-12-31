Воспоминания из детства: Стала известна главная причина запуска салютов в новогоднюю ночь

Эта привязанность к традиции отражается и в статистике реального спроса. Цифры говорят, что за последний год 33% россиян покупали или запускали пиротехнику, а 38% наблюдали за салютами. А среди тех, кто уже запускал фейерверки, 75% готовы повторить этот опыт. Безусловным лидером среди поводов остаётся Новый год — именно на эту ночь приходится 92% всех запусков.