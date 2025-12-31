Воспоминания из детства: Стала известна главная причина запуска салютов в новогоднюю ночь

Анализ сообщений подтверждает этот тренд: в 62% позитивных публикаций звучит тема семьи. Пользователи, как отметила эксперт, пишут о важности радовать детей и делятся воспоминаниями из собственного детства, где салют был любимой традицией. Всего, по её данным, аналитики зафиксировали более 1,4 тысячи упоминаний на эту тему с охватом свыше 10 миллионов человек.
Эта привязанность к традиции отражается и в статистике реального спроса. Цифры говорят, что за последний год 33% россиян покупали или запускали пиротехнику, а 38% наблюдали за салютами. А среди тех, кто уже запускал фейерверки, 75% готовы повторить этот опыт. Безусловным лидером среди поводов остаётся Новый год — именно на эту ночь приходится 92% всех запусков.
Елена Вечерина.
Член Координационного совета Российской пиротехнической ассоциации.
Эксперт подчеркнула, что семейная традиция может и должна оставаться безопасной при соблюдении простых правил. Она заявила, что качественная сертифицированная пиротехника в руках ответственного взрослого — это безопасность семьи. Вечерина призвала покупать изделия только в специализированных магазинах, проверять наличие маркировки ЕАС и сертификата, а также внимательно читать инструкции.
Она добавила, что именно ради эмоций люди и поддерживают традицию. Чаще всего, как сообщила эксперт, пользователи пишут о праздничной атмосфере и радости ожидания чуда — суммарно эти темы собрали более 15 тысяч упоминаний. В сообщениях повторялись тезисы, что фейерверки помогают почувствовать волшебство Нового года, создают ощущение единения и становятся символом надежд на лучшее.
В заключение Вечерина отметила, что время летит быстро, дети растут, и те моменты, когда можно вместе считать секунды до полуночи, загадывать желания под залпы салютов и делиться восторгом от ярких огней в небе, — бесценны.
«Для многих российских семей новогодний фейерверк — это не просто традиция, а способ сказать самым близким: “Я хочу, чтобы этот праздник запомнился вам навсегда”, — подчеркнула собеседница Life.ru.
Ранее россиянам рассказали, чем грозит запуск фейерверка во дворе многоэтажки. Кроме того, прокуратура объяснила, когда запуск пиротехники может обернуться уголовным делом.
Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.