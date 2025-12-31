В Тюмени именами погибших в ходе СВО героев назвали улицы

Именами участников СВО, награжденных орденами мужества, назвали улицы Тюмени.
Администрация Тюмени присвоила улицам города имена участников специальной военной операции Павла Малецкого и Алексея Дементиева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Тюмени. Решение приняли по итогам рассмотрения обращения ветеранской организации на заседании городской комиссии по топонимике.
«Комиссия по топонимике поддержала предложение председателя Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск “Союз десантников” о присвоении улице имени Малецкого Павла Александровича — участника специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Тюмени. Указывается, что на портале «Я решаю!» из общего числа 463 участников голосования 451 человек поддержал данное решение.
Администрация указала, что Павел Малецкий погиб 30 декабря 2024 года при выполнении боевого задания в районе города Льгова Курской области. Его наградили орденами Мужества посмертно, а также медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени за проявленные отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.
Помимо этого, комиссия поддержала инициативу ветеранов-пограничников о присвоении одной из улиц имени участника специальной военной операции Алексея Дементиева, посмертно награжденного орденом Мужества. Предложение получило широкую поддержку горожан на портале «Я решаю!». Герой служил старшим сапером и погиб при выполнении боевого задания, а также был внесен в списки Бессмертной заставы.