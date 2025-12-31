В Тюмени именами погибших в ходе СВО героев назвали улицы

Администрация указала, что Павел Малецкий погиб 30 декабря 2024 года при выполнении боевого задания в районе города Льгова Курской области. Его наградили орденами Мужества посмертно, а также медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени за проявленные отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.