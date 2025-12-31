В Москве городские службы перешли в усиленный режим работы в праздничные дни

«В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведем на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Примем все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы», — сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.