Астроном Маслов назвал дату проявления шлейфа кометы возрастом более 100 лет

По словам ведущего инженера обсерватории «Вега» НГУ, событие можно будет впервые запечатлеть 1 января.

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Проявление метеорной активности потока кометы 255P/Levy можно будет впервые запечатлеть 1 января 2026 года. Наблюдать астрономическое событие смогут жители Евразии, Северной Америки и Гренландии, сообщил ТАСС ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

«1 января 2026 года не исключены слабые проявления активности от шлейфа кометы 255P/Levy, который был выброшен ей в 1897 году. Данное событие представляет научный интерес: у астрофизиков будет возможность впервые зафиксировать активность нового потока», — рассказал ученый.

Согласно результатам расчетов, скорость выброса частиц высокая — 42,7 м/с, однако при этом плотность довольно низкая. «Если всплеск состоится, его будет видно прежде всего в азиатской части Евразии, а также на большей части севера Североамериканского континента и Гренландии. К сожалению, существенную помеху наблюдениям может составить почти полная Луна в фазе 88%», — отметил астроном.

По словам Маслова, ранее метеорная активность от этой кометы не наблюдалась, поэтому данное событие представляет научный интерес: у астрофизиков есть уникальная возможность зафиксировать активность нового потока.

Комета 255P/Levy — короткопериодическая комета (период обращения около пяти лет) семейства Юпитера. Она была открыта 2 октября 2006 года канадским астрономом-любителем Дэвидом Леви. Ожидается, что она приблизится к Солнцу 25 сентября 2027 года и пройдет на расстоянии 127 млн км от него, а вернется в 2032 году.