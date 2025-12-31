Астроном Маслов назвал дату проявления шлейфа кометы возрастом более 100 лет

Согласно результатам расчетов, скорость выброса частиц высокая — 42,7 м/с, однако при этом плотность довольно низкая. «Если всплеск состоится, его будет видно прежде всего в азиатской части Евразии, а также на большей части севера Североамериканского континента и Гренландии. К сожалению, существенную помеху наблюдениям может составить почти полная Луна в фазе 88%», — отметил астроном.