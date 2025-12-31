Юрист раскрыла самые популярные схемы мошенников в новогодние праздники

Юрист Лиана Камалиева предупредила, что в новогодние праздники в России активизируются мошеннические схемы, связанные с покупкой подарков, билетов и участием в акциях. В интервью РИА Новости она отметила, что аферисты часто создают поддельные онлайн-магазины и маркетплейсы, имитирующие известные бренды, куда покупатели переводят деньги, но товар не получают, а сайты исчезают. Аналогично действуют мошенники с фальшивыми билетами на праздничные мероприятия.