Юрист раскрыла самые популярные схемы мошенников в новогодние праздники

Юрист Лиана Камалиева предупредила, что в новогодние праздники в России активизируются мошеннические схемы, связанные с покупкой подарков, билетов и участием в акциях. В интервью РИА Новости она отметила, что аферисты часто создают поддельные онлайн-магазины и маркетплейсы, имитирующие известные бренды, куда покупатели переводят деньги, но товар не получают, а сайты исчезают. Аналогично действуют мошенники с фальшивыми билетами на праздничные мероприятия.
Также распространены фишинговые уведомления о доставках, задолженностях или штрафах, содержащие опасные ссылки или запросы данных карт. В социальных сетях и мессенджерах активно предлагаются фальшивые розыгрыши с призами, для получения которых требуют перевод средств или SMS-коды.
Набирают популярность и объявления об аренде несуществующих квартир на новогодние вечеринки: мошенники просят предоплату за бронь и затем пропадают. Кроме того, телефонные аферисты, представляясь сотрудниками банков, сообщают о «подарочных наборах» и просят подтвердить паспортные данные и реквизиты карт, чтобы получить доступ к счетам.
Ранее сообщалось, что в российском регионе выявили хищение почти миллиарда рублей бюджетных средств.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.